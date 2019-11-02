كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء خارجية دول المجموعة الصغيرة بسوريا يرحبون باجتماع اللجنة الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي بيان مشترك، اليوم السبت، رحبت المجموعة بالجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومبعوثه الخاص جير بيدرسن من أجل عقد الاجتماع، واعتبر التطوير خطوة "إيجابية" تتطلب التزامًا كبيرًا.
وتضم المجموعة المصغرة، وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتتألف اللجنة الدستورية، التي تدعمها الأمم المتحدة من 150 عضوًا من أعضاء النظام والمعارضة، فضلًا عن ممثل المجتمع المدني، وإنه يهدف إلى الدخول في مصالحة بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب في سوريا.
وعقدت الجلسة الافتتاحية، يوم الأربعاء، وهي خطوة إلى الأمام فيما تصفه الأمم المتحدة بأنها طريق طويل للتقارب السياسي.
وخلال الاجتماع، أدان النظام ما أسماه احتلال أرضه بينما طالبت المعارضة بالعدالة والسلام، وتم تكليف مجموعة فرعية مؤلفة من 45 شخصًا بصياغة دستور جديد أو مراجعة دستور 2012.
قال بيدرسن، "هذه لحظة تاريخية"، مع إدراك أنه لم يكن من السهل على الوفود الجلوس في نفس الغرفة، وأن "الطريق إلى الأمام لن يكون سهلًا".
وأضاف: "لكن حقيقة أنك هنا جالسًا وجهًا لوجه استعدادًا لبدء حوار ومفاوضات، أعتقد أن ذلك يمثل علامة قوية على الأمل للسوريين في كل مكان، داخل البلاد وخارجها".
لم يتصافح الرؤساء المشاركون في نهاية الحفل، الذي استغرق 45 دقيقة.
هذا وتبحث المجموعة المصغيرة، تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف واستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في يناير عام 2018 في مدينة سوتشي الروسية، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.