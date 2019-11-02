كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء خارجية دول المجموعة الصغيرة بسوريا يرحبون باجتماع اللجنة الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب وزراء خارجية المجموعة المصغرة المعنية في سوريا، بافتتاح اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي بيان مشترك، اليوم السبت، رحبت المجموعة بالجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومبعوثه الخاص جير بيدرسن من أجل عقد الاجتماع، واعتبر التطوير خطوة "إيجابية" تتطلب التزامًا كبيرًا.

وتضم المجموعة المصغرة، وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتتألف اللجنة الدستورية، التي تدعمها الأمم المتحدة من 150 عضوًا من أعضاء النظام والمعارضة، فضلًا عن ممثل المجتمع المدني، وإنه يهدف إلى الدخول في مصالحة بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب في سوريا.

وعقدت الجلسة الافتتاحية، يوم الأربعاء، وهي خطوة إلى الأمام فيما تصفه الأمم المتحدة بأنها طريق طويل للتقارب السياسي.

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وخلال الاجتماع، أدان النظام ما أسماه احتلال أرضه بينما طالبت المعارضة بالعدالة والسلام، وتم تكليف مجموعة فرعية مؤلفة من 45 شخصًا بصياغة دستور جديد أو مراجعة دستور 2012.

قال بيدرسن، "هذه لحظة تاريخية"، مع إدراك أنه لم يكن من السهل على الوفود الجلوس في نفس الغرفة، وأن "الطريق إلى الأمام لن يكون سهلًا".

وأضاف: "لكن حقيقة أنك هنا جالسًا وجهًا لوجه استعدادًا لبدء حوار ومفاوضات، أعتقد أن ذلك يمثل علامة قوية على الأمل للسوريين في كل مكان، داخل البلاد وخارجها".

لم يتصافح الرؤساء المشاركون في نهاية الحفل، الذي استغرق 45 دقيقة.

