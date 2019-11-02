فيديو: عبد الله أيت الشريف
ميكرو: يوسف العيرجي
أبدت جماهير فريق الوداد البيضاوي، ثقتها الكبيرة في عناصر الفريق من أجل تحقيق الفوز على الغريم التقليدي الرجاء البيضاوي، في المباراة التي ستجنع بينهما، عشية اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس.
وعلى الرغم من الغيابات العديدة في صفوف لفريق، بسبب الإصابة، إلا أن جمهور الفريق الأحمر، واثق من قدرة زملاء إسماعيل الحداد في القوز في مباراة اليوم، وخطو خطوة مهمة نحو مباراة نصف النهائي، قبل لقاء الإياب في 25 من هذا الشهر.
“اليوم24” التقى بعدد من أنصار الفريق الأحمر، وهذا ما صرحوا به قبل المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور الوداد قبل “الدريبي”: سنفوز رغم الغيابات وثقتنا كبيرة في اللاعبين – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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