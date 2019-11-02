فيديو: عبد الله أيت الشريف
ميكرو: يوسف العيرجي
حج الآلاف من أنصار الفريق الأخضر، منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للفريق الأخضر، في مباراة “الديربي” اتي ستجمع بينهما، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم.
وعبر عدد من أنصار الفريق، عن ثقتهم الكبيرة في العناصر الأخضر من أجل الانتصار على الوداد، وخطو خطوة مهمة في سبيل الوصول لدور نصف النهائي، كما أكدت بأن زملاء محسن متولي قادرين على تحقيق الفوز بحصة مريحة، تسهم عليهم مهمة الإياب، في 25 من الشهر الجاري.
‘”اليوم24″ التقت بعدد من الأنصار قبل هذه المباراة، وهكذا كانت انتظاراتهم:
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور الرجاء: “حنا أقوى من الوداد وغانربحو الديربي بنتيجة كبيرة” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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