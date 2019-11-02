البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء رجاء بني ملال والفتح

حسم التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، المباراة التي جمعت اليوم السبت، بين فريقي رجاء بني ملال وضيفه الفتح الرباطي، لحساب منافسات الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.
وتقدم الفريق الملالي في النتيجة بعد مرور أربع دقائق على صافرة البداية، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح نبيل الجعدي، قبل أن يعدل يوسف بلعمري الكفة للفتح في الدقيقة 33، منهيا الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.
وعاد رجاء بني ملال في الدقيقة 61 من عمر الجولة الثانية، ليتقدم مجددا بواسطة عبد السلام بنجلون، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز المضيف، نجح المهدي الباسل في حدود الدقيقة 86 من تعديل النتيجة للزوار.
ومنح تعادل اليوم، النقطة الأولى لرجاء بني ملال في بطولة هذا الموسم، التي لم تجنبه مغادرة أسفل الترتيب، في حين أصبح رصيد الفتح 6 نقاط في المركز السابع.
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