الدار البيضاء تتنفس “الديربي”.. أجواء استثنائية وحركية غير عادية قبل قمة الرجاء والوداد – صور

صور: عبد الله ايت الشريف

حركية غير عادية عرفتها شوارع الدار البيضاء، منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، فكل طرق المدينة تؤدي إلى وجهة واحدة ووحيدة، هي ملعب محمد الخامس، كيف لا وهذه المعلمة الرياضية تحتضن قمة الكرة المغربية، و”ديربي العرب” بين قطبي الكرة في العاصمة الاقتصادية، الرجاء والوداد البيضاويين.

هذه الدار، تخلصت من بياضها وارتدت اليوم السبت، اللونين الأحمر والأخضر، إيذانا بانطلاق هذه المباراة القمة، والتي سيكون فيها لعشاق المتعة الكروية موعدا مع مباراة على المستطيل الأخضر وفوق في المدرجات، بين جمهورين سيرفعات “تيفوهات” تختزل فترة كبيرة من الجهد والإبداع، وتعطي للمباراة رونقا خاصا.

فبعد أسابيع من الإثارة والشد والجدب، على مواقع التواصل الإجتماعي، لا حديث اليوم المدينة سوى عن هذا اللقاء، الذي سيرتدي اللون العربي للمرة الأولى، ويبحث فيه كل طرف على مواصلة رحلة الظفر بكاس الـ7 مليارات.

في محيط الملعب، أجواء من التأهب الأمني وحراسة مشددة، والآلاف من المناصرين، تواجدوا هناك منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

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