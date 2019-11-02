مانشستر يونايتد يعود إلى دوامة الهزائم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق مانشستر يونايتد مباراته الخارجية أمام نظيره بورنموث بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح بورنموث، اللاعب جوشوا كينغ.

وبهذا الفوز رفع بورنموث رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

سيطر حارس بورنموث، أرون رامسديل، على تسديدة مارسيال في الدقيقة السابعة.

وهو ما رد عليه صاحب الأرض في الدقيقة 13، عندما مر كينغ من اليمين، بعد التخلص من لينديلوف، قبل أن يعيد الكرة أمام المرمى إلى ليرما، الذي سدد في المدافعين.

وحصل كالوم ويلسون على الكرة في الناحية اليمنى، ليقتحم بها منطقة الجزاء ويحاول التسجيل، بيد أن الحارس دافيد دي خيا وقف له بالمرصاد في الدقيقة 16.

وأطلق جيمس تسديدة قوية، مرت بجوار مرمى بورنموث في الدقيقة 21.

وأرسل كينغ كرة فوق دفاع يونايتد إلى فرايزر، الذي تخطى وان-بيساكا قبل أن يسدد في مكان وقوف دي خيا بالدقيقة 27.

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وهدأ إيقاع المباراة قليلا، وطالب لاعبو يونايتد بركلة جزاء بعد سقوط مارسيال، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل بورنموث هدف التقدم، عندما وجّه سميث عرضية منخفضة أمام المرمى، استقبل من خلالها كينغ الكرة، ورفعها من فوق وان-بيساكا، قبل التسديد بشكل رائع في الشباك.

وبدأ بورنموث الشوط الثاني مهاجما، فأرسل سميث كرة نحو الجهة الأخرى إلى فرايزر، الذي أطلق تصويبة سيطر عليها دي خيا دون صعوبة.

وأنقذ رامسديل مرماه من تسديدة بيريرا القوية، في الدقيقة 57.

وأرسل كالوم ويلسون من الناحية اليمنى كرة ارتدت من ماغواير، وكادت تصل إلى كينغ، لكن دي خيا أبعدها من أمامه ببراعة في الدقيقة 63.

ونفذ هاري ويلسون ركلة حرة قريبة، فوق مرمى يونايتد، في الدقيقة 68.

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير تبديلا هجوميا، بإشراك جيسي لينغارد مكان بيريرا، لكن بورنموث ظل يضغط لتخفيف العبء عن دفاعه، فتدخل دي خيا لإنقاذ تسديدة هاري ويلسون في الدقيقة 75.

وأشرك المدرب النرويجي مهاجمه الصاعد، ماسون جرينوود، مكان جيمس، فكاد اللاعب البديل أن يحقق التعادل في الدقيقة 82، بيد أن محاولته إثر عرضية من فريد ارتدت من القائم.

ومرت الدقائق المتبقية دون فرص حقيقية، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (1-0)، ليعود الشياطين الحمر بذلك إلى دوامة الهزائم.