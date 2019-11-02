مدرب هـ. كفر كنا: لدينا فريق قوي وسننافس في القمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب هبوعيل كفر كنا، أحمد سبع، أن لديه فريق قوي وسينافس في قمة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية خلال الموسم الكروي الجاري.

ويحتل الفريق الكناوي المركز الخامس حاليا بترتيب لائحة الدوري برصيد 13 نقطة، وهو يستعد لملاقاة أبناء عرعرة عارة غدا، الأحد.

وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل كفر كنا، أحمد سبع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "لدينا فريق قوي ويتمركز في قمة لائحة الدوري، بحيث أننا لم نخسر أي مباراة منذ بداية الموسم وهذا مؤشر على قوة فريقنا".

وأشار إلى أن "فريقنا سينافس في قمة لائحة الدوري وسنسعى لاحتلال أحد المراكز المتقدمة، ونحن بحاجة لتعزيز الفريق بلاعبين على الاقل من بعدها سنحدد مصيرنا بالنسبة لإمكانية الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة".

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وتابع أن "فريقنا افتقد للحظ في المباريات التي خرجنا منها بالتعادل، بحيث أن التفوق كان لصالحنا ولقلة الحظ كنا نتلقى أهداف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات".

وأكمل سبع "نستعد حاليا للمباراة الوشيكة أمام أبناء عرعرة عارة المقررة يوم غد، وكلي أمل باللاعبين من أجل تقديم المستوى المطلوب وحصد النقاط الثلاث والعودة إلى مسار الانتصارات".

وختم سبع بالقول إننا "نظر لأهمية العودة إلى مسار الانتصارات ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ومن هنا أدعو الجماهير للالتفاف من حولنا ودعم اللاعبين وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع في نهاية الموسم".