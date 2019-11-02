شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لحزب الله والان مع التفاصيل

أكدت شبكة "سكاي نيوز" العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، إغلاق إدارة موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الحساب الرسمي لقناة المنار التابعة لمليشيا حزب الله اللبنانية.



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