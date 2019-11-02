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شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة شعبية في برلين احتجاجاً على الهجوم التركي في سوريا والان مع التفاصيل
السبت 2 نوفمبر 2019
مظاهرات شعبية
كتب
السعودية نيوز
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، اندلاع الاحتجاجات المنددة بدخول الجيش التركي إلي شمال سوريا، والتي شارك فيها حشد من المواطنين.
وحملت المظاهرة شعار "أوقفوا الحرب، التضامن مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، وشارك فيها وفقاً لبيانات المنظمين والجماعات الداعمة ما لا يقل عن 2000 شخص.
وفي المقابل، قدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بألف شخص، وهو نفس العدد الذي سجل أصحابه مشاركتهم في المظاهرة.
وشهدت المظاهرة رفع العديد من الأعلام لمنظمات كردية، وعرض المتظاهرون دبابة مصنوعة من ورق مقوى وتحمل دمية تحمل صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتذكير بتوريدات الأسلحة الألمانية إلى تركيا، وهو الموضوع المثير للجدل.
وكانت الشرطة تحفظت في وقت سابق على العديد من الأشياء التي يمكن استخدامها في التعدي على آخرين بالإضافة إلى التحفظ على سكين، وألقت الشرطة القبض مؤقتاً على 5 أشخاص.
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