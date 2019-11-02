إينتراخت فرانكفورت يكتسح بايرن ميونخ بخماسية في البوندسليجا

وتعرض جيروم بواتينج للطرد المبكر، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه بالدقيقة التاسعة، بعدما عرقل جونشالو باسينسيا، مهاجم فرانكفورت.

وافتتح فيليب كوستيتش التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 25 من زمن المباراة بعد ارتباك واضح في دفاع الفريق البافاري.



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وأضاف جبريل سوو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من تسديدة قوية، فشل مانويل نوير حارس بايرن ميونخ في التعامل معها.

وجاء رد بايرن ميونخ عن طريق روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الأول للبافاريين في الدقيقة 37 بعدما خدع دفاع فرانكفورت قبل أن يسكن الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح فرانكفورت في توسيع الفارق عن طريق دافيد إبراهام في الدقيقة 49، الذي استغل عرضية من الجهة اليمنى قبل أن يسددها على الطائر في المرمى البافاري.



وعزز مارتن هينتيرجير من تقدم النسور بهدف رابع جاء عبر رأسية رائعة في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وأتم باسيينسيا خماسية فرانكفورت في الدقيقة 85 ليتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 18 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

