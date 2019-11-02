إينتراخت فرانكفورت يكتسح بايرن ميونخ بخماسية في البوندسليجا

2019-11-02 | 17:27
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تلقى بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليجا هزيمة مذلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.
وافتتح فيليب كوستيتش التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 25 من زمن المباراة بعد ارتباك واضح في دفاع الفريق البافاري.
وأضاف جبريل سوو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من تسديدة قوية، فشل مانويل نوير حارس بايرن ميونخ في التعامل معها.
وجاء رد بايرن ميونخ عن طريق روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الأول للبافاريين في الدقيقة 37 بعدما خدع دفاع فرانكفورت قبل أن يسكن الكرة الشباك.
وفي الشوط الثاني، نجح فرانكفورت في توسيع الفارق عن طريق دافيد إبراهام في الدقيقة 49، الذي استغل عرضية من الجهة اليمنى قبل أن يسددها على الطائر في المرمى البافاري.
وعزز مارتن هينتيرجير من تقدم النسور بهدف رابع جاء عبر رأسية رائعة في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.
وأتم باسيينسيا خماسية فرانكفورت في الدقيقة 85 ليتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 18 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز الخامس.
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