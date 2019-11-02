روما يواصل توهجه ويهزم نابولي في ديربي الشمس

رياضة 2019-11-02 | 16:59 645 مشاهدة تغلب فريق روما على ضيفه نابولي بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي ، على ملعب الأولمبيكو. افتتح نيكولا زانيولو التهديف لروما في الدقيقة 19 من زمن اللقاء قبل أن يضيف جوردن فيرتوت الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 55. وقلص البولندي أرتيتك ميليك النتيجة لنابولي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.



ورفع روما رصديه لـ22 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي بينما نابولي في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ورفع روما رصديه لـ22 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي بينما نابولي في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

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