'سانا': 55 آلية عسكرية أمريكية مع تجهيزات تغادر سوريا إلى العراق

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بمغادرة 55 شاحنة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، اليوم السبت، من سوريا إلى أراضي العراق. وأوضحت الوكالة أن 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تتبع "لقوات الاحتلال الأمريكية" غادرت الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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