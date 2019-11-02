الصور الاولى للصقور في اربيل

رياضة 2019-11-02 | 16:43 2,063 مشاهدة وصلت بعثة نادي القوة الجوية، الى محافظة اربيل استعداداً لمواجهة فريق مولودية الجزائر في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".

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