الصور الاولى للصقور في اربيل

2019-11-02 | 16:43
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وصلت بعثة نادي القوة الجوية، الى محافظة اربيل استعداداً لمواجهة فريق مولودية الجزائر في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
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