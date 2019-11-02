اختتام تدريب "صقور الليل" بين القوات الإماراتية والمصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات المسلحة الإماراتية والمصرية التدريب العسكري المشترك "صقور الليل" الذي تم تنفيذه على مدار الشهر الماضي بميادين التدريب القتالية بمصر بمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع.



وشمل التدريب معاونة أعمال القوات الرئيسية خلال المراحل المختلفة لإدارة العمليات باستغلال طبيعة الأرض وأعمال الإخفاء والتموية والمفاجأة للقوات المعادية، وتنظيم الكمائن مع تنفيذ الإبرار للقوات والإسقاط الجوي للعناصر التي تنفذ أعمال الاستطلاع.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب تضمن التعايش في ظل الظروف الطارئة وطوابير السير بالمركبات وعلى الأقدام عبر مختلف أنواع الأراضي، مع تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود أظهر المستوى المتميز للعناصر المشتركة ومدى التعاون والدمج، وصولا لأعلى درجات الاحتراف في العمل المشترك.



وتدريب "صقور الليل" يأتي استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والإماراتية.

وأضاف الرفاعي أن التدريب يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.

