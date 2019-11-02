قوى الامن: توقيف صاحب ورقة التهديد بتفجير مصرف في صور والأسباب شخصية

اعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي شعبة العـلاقـات العـامـة

في بيان انه "صباح اليوم ٢/١١/٢٠١٩، وفي ​مدينة صور​ امام مصرف MEAB عثر على ورقة مدون عليها عبارة:"انفجار في البنك سينفجر في وقت لاحق على الكنترول من بعيد ستموتون جميعا"، موضوعة على الباب الحديدي لمدخل المصرف، ما ادى إلى حالة من الذعر والبلبلة في المدينة ولدى ادارة وموظفي المصرف.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، وفي غضون ساعات تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

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- ط. م. (مواليد ١٩٦٩،لبناني) باستماعه، اعترف انه أقدم على ذلك بسبب خلافات عائلية وشخصية مع أحد المقربين من صاحب المصرف، دون وجود نية جدّية لديه بأعمال ​تفجير​ او ما شابه.

كما اعترف انه أقدم على وضع ورقة تهديد بتاريخ الأمس على باب منزل شقيق زوجته في مدينة صور مكتوب عليها:"الموت بأصبع تربين قريبا حسن الله يرحمك"، وذلك للأسباب ذاتها.

أودع الموقوف القطعة المعنية لاستكمال التحقيق معه، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص.