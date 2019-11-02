وفد من وزارة الزراعة زار سوريا للبحث في تصدير الموز اللبناني

زار وفد من ​وزارة الزراعة​، بتوجيه من الوزير ​حسن اللقيس​ ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الخارجية السورية بهدف فتح باب تصدير الموز اللبناني الى السوق السورية. واكد الوفد ان "اللقاء اتسم بالودية والانفتاح، وأبدى الوزير السوري محمد سامر الخليل كل استعداد وإيجابية للتعاطي مع الموضوع الزراعي والتبادل بين البلدين وتسهيل عمليات عبور المنتجات اللبنانية عبر أراضي ​سوريا​ الشقيقة".



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