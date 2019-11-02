البزري يستقبل سعد: التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز ساحات الحراك الشعبي

إستقبل الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ في منزله أمين عام ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​أسامة سعد​، حيث جرى البحث في آخر التطورات المتعلقة ب​الحراك الشعبي​ واستقالة ​الحكومة​، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز ودعم فعاليات الحراك في مختلف الساحات خصوصاً في صيدا لتحقيق المطالب المُحقّة التي تُعبر عن الإرادة الشعبية.

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