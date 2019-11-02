بنك مياب: الذي وضع رسالة تهديد لفرع صور يعاني اضطرابات نفسية

اوضحت ادارة بنك مياب في بيان له ما حصل حول وجود رسالة تهديد لفرع صور، مؤكدة ان "​القوى الأمنية​ تحركت واتخذت كافة الإجراءات اللازمة بناء لاشارة المدعي العام الإستئنافي في ​الجنوب​. وقد تم القاء القبض على الفاعل المدعو ظ.م والذي تبين انه يعاني من اضطرابات نفسية، مدعيا انه يريد إيصال رسالة لشخص ما، لم يجد غير هذه الطريقة لإرسالها، علما ان هذا الشخص والفاعل ليس لهما أي علاقة بالمصرف لا من قريب او بعيد".

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