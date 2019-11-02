فرعون: هناك من يسعى للتسوية كعمل نبيل ومن يعتبرها فرصة للضغط

اشار الوزير السابق ​ميشال فرعون​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "هناك من يسعى إلى التسوية كعمل نبيل وصالح ومن يعتبرها فرصة للضغط نحو مساومات جديدة فيفسدها"، معتبرا ان "اليوم نفذ الوقت، والصفات المطلوبة هي الكفاءة والنزاهة معطوفة بالخبرة والمصداقية بالإضافة الى الشجاعة واستقامة الرأي و القرار، و التواضع والليونة و​الصحة​ و روح الخدمة والتضحية لتبنى الثقة".

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