الحزب القومي: لتصويب اتجاه البوصلة نحو فلسطين

دعا الحزب السوري السوري القومي الاجتماعي الى تصويب اتجاه البوصلة نحو جنوب ​الجنوب​، لأن ​فلسطين​ كانت وستبقى جوهر الصراع المصيري مع العدو الصهيوني.

واشار الحزب في بيان أصدره اليوم، بذكرى "​وعد بلفور​" المشؤوم، إلى أن كل ما تتعرض له بلادنا من ​ارهاب​ ومن مشاريع لنشر الفوضى هو استكمال لوعد بلفور باقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.

وشدّد الحزب على اعتماد ​المقاومة​ نهجاً وخياراً، في مواجهة كل حلقات "وعد بلفور"، ولتثبيت الحق، وطرد الاحتلال. فما يرعب العدو ​اليهود​ي هو ثقافة المقاومة التي تنشأ عليها الاجيال الجديدة لمواصلة الصراع ضد الاحتلال والعدوان.

ويؤكد الحزب بأن المعركة هي معركة المصير القومي من القدس الى بغداد إلى دشق وبيروت، فأمتنا وعلى مرّ الأزمنة هزمت كل الغزاة والمحتلين، وهي بالارادة والتصميم ستنتصر في معارك المصير.

ورأى الحزب، إن أولى المهام في مواجهة مخطط تصفية المسألة الفلسطينية وفي مواجهة مشاريع الفوضى والتفتيت، بتصعيد النضال والمقاومة، وهذه المواجهة هي مع عدونا اليهودي والقوى الداعمة له، ومع يهود الداخل الذين باعوا فلسطين بثلاثين من الفضة لليهود، وها هم اليوم بانظمتهم البالية وأدواتهم الارهابية يطبعون مع العدو الصهيوني ويعملون على تفتيت مجتمعنا من خلال نشر الفوضى الهدامة.