نفت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، المعلومات التي تحدثت عن مشاركة "​حزب الله​" في ال​تظاهرة​ التي يعتزم "التيار الوطني الحر" تنظيمها غداً على طريق قصر بعبدا، مؤكدة أن الحزب ليس مشاركاً بأي شكل من الأشكال في التظاهرة المذكورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: لا صحة للمعلومات عن مشاركة حزب الله بتظاهرة الوطني الحر غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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