دعوات للمشاركة في تظاهرات الأحد تحت عنوان أحد الضغط

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في التظاهر يوم الاحد عند الساعة 3 بعد الظهر في كل الساحات والمناطق تحت عنوان "أحد الضغط" للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة ومصغرة.
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