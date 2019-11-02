دعوات للمشاركة في تظاهرات الأحد تحت عنوان أحد الضغط

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في التظاهر يوم الاحد عند ​الساعة​ 3 بعد الظهر في كل الساحات والمناطق تحت عنوان "أحد الضغط" للمطالبة بتشكيل ​حكومة​ مستقلة ومصغرة.

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