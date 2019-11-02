متظاهرو هونغ كونغ يقتحمون مكتب وكالة "شينخوا" الصينية ويخربونه

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "المتظاهرين في هونغ كنوغ اقتحموا مقر وكالة "شينخوا" ​الصين​ية الرسمية وخربوه"، مشيرة الى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مكتب الوكالة الصينية الرسمية للتخريب منذ بداية الاضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة أوائل الصيف الماضي".

وفي وقت سابق، استخدمت ​الشرطة​ ​الغاز​ المسيل للدموع وخراطيم ​المياه​ لتفريق المتظاهرين وسط المدينة، بعد إلقائهم زجاجات حارقة على عناصر ​الأمن​.

وفي تحد للحظر المفروض على التظاهر وارتداء الأقنعة، تجمع اليوم محتجون ملثمون في منطقة تجارية وسط المدينة وفي متنزه فيكتوريا، وسط انتشار أمني مكثف.

وأكدت وكالة "رويترز" أن وسط المدينة تحول مع بداية الليل إلى ميدان للاشتباكات العنيفة بين ​قوات الأمن​ والمحتجين الملثمين، الذين أضرموا النيران في بعض المتاريس المقامة في الشواريع ومحطات المترو ونهبوا عددا من المحال التجارية.

كما خرب المتحجون مبنى بنك الصين وسط المدينة.

