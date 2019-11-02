سانا: مغادرة 55 آلية محملة بآليات عسكرية أميركية من سوريا إلى العراق

أفادت وكالة "سانا" السورية بـ "مغادرة 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تابعة للقوات الأميركية من ​سوريا​ عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى أراضي ​العراق​".

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