رويترز: فرع تنظيم داعش في سيناء يبايع الزعيم الجديد للتنظيم

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن فرع تنظيم "داعش" في ​سيناء​ المصرية بايع الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وقد نشر صورا لمجموعة من المقاتلين الذين قالوا إنهم يبايعون القرشي.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن الخميس الماضي مبايعة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا ل​أبو بكر البغدادي​، الذي يذكر أنه قتل في الـ27 من تشرين الأول الماضي في عملية عسكرية نفذتها ​القوات الأميركية​ الخاصة وأكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مقتل زعيم تنظيم "داعش"، في هجوم اعتبره "جريئا".