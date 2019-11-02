مقتل 7 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقي أفغانستان

قتل 7 أشخاص جراء ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ في ولاية باكتيكا بشرق ​أفغانستان​، حسبما المتحدث باسم ​الشرطة​ المحلية شاه مخمد أريان في حديث لقناة "آريانا نيوز".

وأفاد أريان بأن "الانفجار نجم عن اصطدام ​سيارة​ بلغم مزروع على الطريق في قرية سلطان بمديرية سروضة"، مشيرًا إلى أن "القتلى هم أفراد عائلة واحدة".

وحمل المسؤول الأمني حركة "طالبان" المسؤولية عن زرع اللغم، فيما لم تصدر الحركة أي تعليق بعد على الحادث.

