ترامب يدافع عن سياسيتين أميركيتين اتهمتهما كلينتون بـ "العمالة" لروسيا

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسيتين أميركيتين اتهمتهما منافسته في انتخابات الرئاسة الأخيرة هيلاري كلينتون بالتواطؤ مع الحكومة الروسية.
وانتقد ترامب بشدة الاتهامات التي وجهتها كلينتون إلى النائبة الديمقراطية والمرشحة المحتملة عن حزبها في انتخابات الرئاسة المقبلة، تولسي غابارد والمرشحة عن حزب الخضر في الانتخابات الأخيرة جيل ستاين"، متحدثا عن كلينتون بالقول: "هي جميلة طبعا. هل سمعتم ماذا حصل الأسبوع الماضي؟ لا أعرف من هي تولسي غابارد لكنني أعرف شيئا واحدا، وهو أنها ليست عميلة لروسيا. وأما بخصوص جيل ستاين، فهي من الخضر بطبيعة الحال، لكن هذا الأمر ليس مخيفا، وأعرف أنها أيضا ليست عميلة لروسيا".
وشدد ترامب على أنه أمضى عامين لتبرئة ساحته من الادعاءات الباطلة التي وردت بحقه على لسان كلينتون.
ورحب مؤيدو ترامب بهذه الانتقادات الموجهة إلى منافسته الديمقراطية السابقة في السباق الرئاسي، مرددين شعارا يطالب بسجن كلينتون.
وفي شهر تشرين الأول الماضي، قالت كلينتون في مقابلة إن غابارد "أكثر المرشحين في الانتخابات المقبلة الذين يفضلهم الروس"، ثم وصفت ستاين بأنها "عميلة لروسيا".
وسبق أن أعلنت كلينتون مرارا أن حصول المرشحة عن الخضر على 1% من الأصوات في انتخابات عام 2016 منعها من الفوز، مدعية أن موسكو تقف وراء هذا الأمر.
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