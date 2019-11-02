الجيش المالي يعلن مقتل 49 جنديًا في هجوم الجمعة

اسماء السيد - باماكو: أعلن الجيش المالي السبت أن 49 جنديًا قتلوا في "هجوم إرهابي" استهدف موقعًا عسكريًا في شمال شرق البلاد، في حصيلة جديدة أقل من تلك التي تم الإعلان عنها سابقًا.
اعتبر هجوم الجمعة في إنديليمان في منطقة ميناكا القريبة من الحدود مع النيجر بين الأكثر دموية ضد الجيش المالي في المنطقة التي تشهد أعمال عنف ينفّذها مقاتلون إسلاميون.
جاء في بيان للجيش نشر على صفحته في فيسبوك أن قوات مالي المسلّحة "سجّلت 49 قتيلاً وثلاثة جرحى إلى جانب أضرار مادية بينما تم العثور على 20 ناجيًا". وأضاف أن الجيش "يسيطر على الوضع" حاليا.
أفادت الحكومة الجمعة أن 53 شخصًا قتلوا في هجوم وصفته بـ"الإرهابي" ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وأفاد ضابط في الجيش أن "الإرهابيين شنّوا هجومًا مفاجئًا وقت الغداء (الجمعة). تم تدمير مركبات للجيش والاستيلاء على أخرى".
أعلن الجيش والحكومة الجمعة إرسال تعزيزات إلى المنطقة. وتأتي الهجمات عقب مقتل 40 جنديًا في هجومين لمقاتلين متطرفين قرب الحدود مع بوركينا فاسو. لكن مصادر عدة ذكرت أن حصيلة القتلى جرّاء الهجومين قد تكون أعلى من التقديرات التي أُعلن عنها.
وسيطر جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من الجهاديين.
غير أن الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل المئات.
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