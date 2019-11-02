شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون للبحث عن البترول فى شمال بنى سويف.. تعرف علي التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير البترول وحصلت ”الخليج 365” علي نسخة منها، طٌرحت منطقة شمال بني سويف بوادي النيل ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة ميرلون الفيوم، وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جزر الكايمان بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرض أخر مقدم من إحدي الشركات، وتم الموافقة علي العرض المقدم من "ميرلون" من قبل اللجان المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول لتميزة فنياً وماليا.
وتضمن العرض – وفقا للمذكرة الإيضاحية، حصول هيئة البترول علي منحة توقيع تقدر بـ2.3 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 36 مليون دولار، كما يلتزم المقاول بحفر عدد 8 أبار استشكافية، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 30% كما يتراوح نصيب هيئة البترول من زيت الربح ما بين (77.5% - 85%)، ومن غاز الربح تبلغ (79%).
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم، علي مشروع اتفاقية إلتزام علي اساس نموذج اقتسام الانتاج، ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول علي ترسية المزايدة علي الشركة المذكورة، كما وافقت الجهات المعنية.
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