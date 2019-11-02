تقرير الزيارة البرلمانية للأقسام الشرطية بالاسكندرية أمام حقوق الإنسان غدا

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كما تناقش اللجنة يوم الأثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمد عباسي، بشأن سوء المعاملة من قبل رئيس مجلس ومدينة رشيد تجاه المواطنين.
أما يوم الثلاثاء، تبحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حسب خطة عملها، الشكاوي الواردة إليها بشأن قطاع حقوق الإنسان.
جدير بالذكر، أن اللجنة تلقت خلال دور الأنعقاد الرابع نحو 200 شكوى بالوسائل المختلفة سواء البريد أو التلغراف أو الفاكس أو البريد الإليكتروني أو التسليم باليد، وتم إحالتها إلي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في شانها وذلك بعد حفظ الشكاوي المجهولة والكيدية أو المكررة، وعكست واقع متكرر فيما يخص نقل بعض المسجونين إلي أماكن قريبة من محل إقامة ذويهم وذلك للتيسير عليهم في أوقات الزيارة أو نقل بعض المسجونين المرضي لسجن مجهز بمستشفي سجن أخر.
وأشارت اللجنة إلي أنها تواصلت مع مسئولي الاتصال السياسي ومسئولي قطاع حقوق الإنسان بعدة جهات من أجل دراسة الشكاوي المُقدمة بشكل عام من المواطنين، أهمها وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الإجتماعي، الصحة والسكان، التربية والتعليم الفني بالإضافة إلي المحافظات والمحليات.
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