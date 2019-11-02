حمد ﷲ يدعم أولمبيك آسفي ضد الترجي- صورة

وجه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، لاعب نادي النصر السعودي، دعمه لفريقه السابق أولمبيك آسفي، قبل مباراته المرتقبة ضد الترجي التونسي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكتب حمد ﷲ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم السبت: “السلام عليكم ورحمة ﷲ، بالتوفيق لفريقي أولمبيك آسفي غدا في المقابلة التي تجمعه بفريق الترجي التونسي”.

وأضاف اللاعب السابق للقرش المسفيوي: “أتمنى أن يكون الفوز من نصيب فريقي العريق”.

وتُجرى المواجهة، على أرضية ملعب المسيرة، بداية من الساعة السابعة مساء، ويتولى قيادتها الحكم العراقي علي صباح عداي، على أن يحتضن ملعب رادس بالعاصمة تونس، لقاء الإياب في 23 من نونبر الجاري.

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وضمن الأولمبيك تأهله إلى دور الثمن، عقب تجاوزه في الدور 32 نادي الرفاع البحريني، بعدما تغلب عليه إيابا بهدف دون رد، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

من جهته، حجز الفريق التونسي بطاقة الثمن، بعبوره النجمة اللبناني، إذ تعادل معه ذهابا بهدف لمثله، قبل أن يهزمه إيابا بثنائية نظيفة.