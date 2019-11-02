قبل 3 ساعات من انطلاق “الديربي”.. حضور كبير لجماهير الوداد والرجاء – صور

قبل حوالي 3 ساعات من انطلاق مباراة “الديربي” التي ستجمع بعد قليل، بين الرجاء والوداد البيضاووي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس، اقترب ملعب محمد الخامس، الذي سيحتضن المباراة، من أن يملأ بشكل كامل بالأنصار الحمراء والخضراء.

فقد عمد الآلاف من الأنصار إلى الدخول للملعب مبكرا، وبالضبط قبل حوالي 4 ساعات، تفاديا للازدحام، وكذا من أجل ضمان التواجد في مباراة، يرغب كل بيضاوي في متابعتها بملعب “دونور”.

إليكم صورا من الملعب في هذه الأثناء:

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