“بريمرليغ”.. بورنموث يهزم اليونايتد ويرتقي للمركز السادس

تغلب فريق بورنموث على ضيفه مانشستر يونايتد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، لحساب منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكن صاحب الأرض من توقيع الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بواسطة اللاعب جوشوا كينغ.
ولم يطرأ أي تغيير على النتيجة في الجولة الثانية من المباراة التي احتضنها ملعب “فيتنس فيرست”، ليعلن الحكم كريستوفر كفانا، عن نهايتها بفوز بورنموث بهدف نظيف.
وارتقى بورنموث بهذا الفوز، إلى الرتبة السادسة في جدول ترتيب “البريمرليغ”، بعدما رفع رصيده للنقطة 16، في حين تجمد مجموع نقاط مانشستر يونايتد عند 13 نقطة، في المركز السابع، الذي بات مهددا بفقدانه حال فوز مطارديه.
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