تمكنت المصالح الأمنية المختصة، بمدينة ميدلت أمس الجمعة، من توقيف شخص وحجز أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية وسط المدينة. وحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال صاحب صيدلية يشتبه في تورطه في بيع أدوية منتهية الصلاحية للمواطنين. وأضاف المصدر ذاته، أن زيارة مفاجئة للجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة، مكنت من اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع، ويتم بيعها بشكل عادي للمرضى. هذا وقد تم إقفال الصيدلية، إلى حين إنتهاء التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صادم..ضبط صيدلية تبيع أدوية منتهية الصلاحية للمواطنين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.