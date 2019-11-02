الدوري الإسباني.. فالنسيا يقلب الطاولة على إسبانيول ويتقدم في الترتيب

نجح نادي فالنسيا اليوم السبت، في قلب تأخره بهدف أمام مضيفه إسبانيول إلى فوز بهدفين، في المباراة المندرجة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول من اللقاء متقدما بهدف دون رد، احرزه اللاعب مارك روكا من علامة الجزاء بعد مرور 31 دقيقة على ضربة البداية.

وتمكن “الخفافيش” في الفصل الثاني، من تعديل الكفة بواسطة دانييل باريخو في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله ماكسيميليانو غوميز هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 80.

ومكنت هذه النتبجة، فالنسيا من الارتقاء للمركز الثامن في جدول الترتيب رافعا رصيده للنقطة 17، بينما ظل إسبانيول في الرتبة قپل الأخيرة بمجموع 8 نقاط.