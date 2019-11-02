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انطلقت بنواحي مدينة مراكش، مناورات “جبل الصحراء” العسكرية، التي دأب المغرب على تنظيمها سنويا ولشهر كامل.
ومناورات “جبل الصحراء”، هو تمرين عسكري مشترك بين القوات العسكرية المغربية ونظيرتها البريطانية، (فيلق جبل طارق)، يتخذ من ضواحي مدينة مراكش مركزا له منذ سنة 2000 .
وتعتمد التمارين العسكرية بين الجانبين، على الإشراف على مناورات متخيلة لصفوف العدو تهاجم في واضحة النهار، على خطوط متعددة.
وتهدف المناورات التي تتم على مرحلتين، الأولى بنواحي مراكش، والثانية بجبل طارق، إلى تجريب أسلحة جديدة، وإجراء تدريبات قتالية متطورة.
ونشرت إحدى وحدات الجيش البريطاني، الفيلق المسمى بـ”Regiment RLC”، في صفحته الرسمية بتويتر، صورا لمشاركة عناصر الجيش البريطاني في المناورات العسكرية بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش البريطاني يشارك في مناورات عسكرية مع القوات المسلحة الملكية- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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