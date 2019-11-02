عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض السورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، اليوم السبت، في انفجار سيارة مفخخة في سوق في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال سورية، كما أعلنت أنقرة والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، بحسب المعطيات الأولية، قتل 13 مدنيا وأصيب 20 آخرون"

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "نندد بأشد العبارات بهذا الاعتداء غير الإنساني الذي ارتكبه مسلحو وحدات حماية الشعب الكردية، ضد مدنيين أبرياء في تل ابيض".

وقالت مصادر، لمراسل الأناضول، إن هجومًا بسيارة مفخخة أودى بحياة عشرة مدنيين على الأقل، بينهم أطفال، إضافة إلى جرحى.

ونقل الجرحى إلى مستشفيات في مدينة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة التركية الحدودية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 14 مدنيا وعنصرا من فصائل معارضة سورية تدعمها أنقرة، في الانفجار، من دون أن يحدد هوية منفذي الاعتداء.

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وسيطرت القوات التركية على مدينة تل أبيض الحدودية في هجوم شنته الشهر الفائت على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، لكنها تلقت دعم الدول الغربية في قتالها تنظيم "داعش".

وأعلنت أنقرة أن هجومها في شمال شرق سورية، والذي أوقف في ضوء اتفاقين مع واشنطن وموسكو نصا على انسحاب المقاتلين الأكراد إلى الجنوب، يهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" على طول حدودها.

وخلال الهجوم، سيطر الجيش التركي والفصائل السورية المقربة منه على شريط بطول 120 كلم وعرض ثلاثين كلم من تل أبيض حتى رأس العين.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن هدفه هو نقل مليوني لاجئ سوري يقيمون في تركيا إلى "المنطقة الأمنة" المزمع إقامتها.