احتجاجا على استفحال الجريمة: خيمة اعتصام للمتابعة قبالة مكتب رئيس الحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بظل استفحال العنف والجريمة بالمجتمع العربي، وذلك من خلال نصب خيمة اعتصام صباح يوم الأحد، قبالة مكتب رئيس الحكومة بالقدس.

كما أعلنت لجنة المتابعة عن الشروع في إضراب عن الطعام في خيمة الاعتصام بمشاركة قيادات الجماهير العربية منذ صباح الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم.

ودعت المتابعة لمؤتمر صحافي لطرح حجم القضية والمطالب، وذلك غدا الأحد، عند الساعة 12 ظهرا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة.

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وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية للمتابعة، وسط استمرار الحراك الشعبي في البلدات العربية رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العربية، خلال الأسابيع الماضية.

ومساء الجمعة، قتل الشاب فالح نادر دحلة خلال شجار جماعي نشب في قرية طرعان، وبذلك ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 79 عربيا بينهم 11 امرأة.