العثور على 31 مهاجرًا باكستانيًا في شاحنة في فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت النيابة العامة، أنّه تم ضبط 31 مهاجرًا باكستانيًا مخبئين في شاحنة في جنوب فرنسا، وقالت إن السائق أيضًا من باكستان، تم توقيفه.

وتأتي الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصًا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر الماضي. وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وعثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين، خلال عملية تفتيش روتينية على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين.

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وتم تسليم المهاجرين، بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملا بقواعد الهجرة ثمّ قال مكتب النيابة العامة في نيس جنوب شرقي فرنسا، "سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات".