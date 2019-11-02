شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس انتقالي أبين يتفقد المواقع القتالية المتقدمة في شقرة والان مع التفاصيل

السبت 2 نوفمبر 2019 رئيس انتقالي أبين يتفقد المواقع القتالية المتقدمة في شقرة كتب متابعات_اليمن العربي تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظة أبين، العميد عبدالله أحمد الحوتري، اليوم السبت، المواقع القتالية المتقدمة في جبهة الشيخ سالم تجاه شقرة شرق مدينة زنجبار، حيث ترابط الوحدات العسكرية والقوات الخاصة.

Advertisements واستمع الحوتري من قيادة الكتائب العسكرية لشرح مفصل عن الوضع العام للجبهات، مشيداً بالمعنويات العالية للجنود والاستعدادات الكبيرة لمواجهة إي اعتداء أو تقدم. وزار العميد الحوتري غرفة العمليات المشتركة للإطلاع على سير العمل فيها. وتأتي هذه الزيارة بعد التحركات المريبة والاعتداء على قوات الحزام الأمني في مدينة أحور.

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