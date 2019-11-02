اليمن.. محافظ أبين يدشن أعمال سفلتت عدد من شوارع زنجبار

السبت 2 نوفمبر 2019

كتب متابعات_السعودية نيوز

دشن محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم ومعه ممثل مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع، المهندس معين الماس، أعمال السفلتة لعدد من شوارع مدينة زنجبار، بالاضافة إلى تفقده لمشروع رصف شوارع زنجبار بالأحجار شرق المدينة.



وعقب التدشين، لفت المحافظ إلى ضرورة اشراك كافة القطاعات ذات العلاقة مثل المياه والصرف الصحي والاتصالات لتفادي أي اتلاف أثناء العمل او حدوث خلل في التنفيذ مثمنًا الدعم الذي يقدمه البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع والتي تسهم في تطوير الجانب الخدماتي وتحسين المدينة وصيانة الطرق

بدوره قال الماس أن المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع من رصف بالاحجار وسفلتة لشوارع المدينة هي مشاريع تم رفعها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة تأتي ضمن مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الممول من البنك الدولي ..

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وأشار الماس بأنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في خمس قطاعات بحلول عام 2020 م

وكان محافظ أبين قد ناقش مع المهندس معين الماس عدد من المواضيع المتعلقة بسير تنفيذ عدد من المشاريع التي ينفذها (اليونبس) بمديرية زنجبار والمتمثلة في رصف الأحياء بالاحجار وسفلتة الطرق بالمدينة ضمن مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الممول من البنك الدولي.

وطالب المهندس الماس السلطة المحلية برفع احتياجات مدينة زنجبار من المشاريع ذات الأولوية في قطاع المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة والطاقة خارج الشبكة ومشروع الاشغال العامة والطرقات لضمها من المشاريع التي ستنفذ خلال عام 2020م.