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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وفاة العميد محمد الرميصي أحد مؤسسي وقادة القوات الجوية والان مع التفاصيل
السبت 2 نوفمبر 2019
القوات الجوية
كتب
متابعات_السعودية نيوز
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، العميد محمد الرميصي القباطي، أحد مؤسسي وبناة وقادة القوات الجوية اليمنية وكبير مهندسيها، بعد حياة مليئة بالعطاء في خدمة الوطن .
وبحسب زملاء الفقيد، فقد عُرف عن القباطي التقشف وعيش الكفاف ونكران للذات ورحل عن هذا الوطن المكلوم بعد أن عاش متنقلًا بين مساكن مؤجرة حيث لا يملك منزلاً ولا داراً تأويه مجسدًا سلوكًا شريفًا قلَّ أن يجود به زماننا البائس .
وأكد زملاء الفقيد على مصداقيته ووطنيته والتزامه بقيم النزاهة لم تشفع له في الحصول على العلاج عندما غدر به المرض منذ فتره ليست بالقصيرة .. لافتين إلى أن الفقيد كان رمز فذ دفن في غياهب دجى الحياة وكم هو مؤلم ومؤسف أن يتم تناسيه عند الموت.
وأشاروا إلى أن الفقيد سيظل كأحد الهامات السامقة من جيل رجالات ثورة سبتمبر الأبية وواحد من روادها وأحد الصناديد المدافعين عن صنعاء الغالية في حصار السبعين.
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأسكنه فسيح جناهت وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .
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