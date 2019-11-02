الاتحاد الارجنتيني يصدم جماهيره باعلانه لعب مباراة في اسرائيل

وسيلعب منتخب الأرجنتين مباراة ودية "سوبر كلاسيكو" أمام البرازيل يوم 15 تشرين الثاني الجاري، على إستاد جامعة الملك سعود في السعودية ، وسيخوض بعدها بـ4 أيام مباراة ودية أمام أوروغواي في إسرائيل.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، قبل ساعات، قائمة "التانغو" التي ستخوض المباراتين الوديتين الأخيرتين للفريق هذا العام، والتي جاء في مقدمتها النجم ليونيل ميسي.



يذكر أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ألغى مباراة ودية في إسرائيل ضد البلد المضيف في حزيران 2018، وسط مطالبات فلسطينية بعدم خوض المباراة.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إثرها، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، 12 شهراً بعدما دعا الجماهير إلى حرق قمصان ليونيل ميسي وصوره في حال لعب المباراة.

