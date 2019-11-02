2019-11-02 | 15:58
609 مشاهدة
سقط مانشستر يونايتد مجددًا خارج ملعبه أمام بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب دين كورت.
شوط أول ضعيف ولكنه شهد هدف بورنموث الوحيد، الذي كان بمثابة الهدف الذهبي، بعد أن مرّ كينج بطريقة رائعة من بيساكا، وسدد في مرمى دي خيا في الدقيقة 45.
انتهى الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني، لم يستطع مانشستر يونايتد أن يشكل خطورة حقيقية على ملعب بورنموث، ليفشل سولشاير في الخروج بنقطة حتى على الأقل بملعب دين كورت.
بهذه النتيجة صعد بورنموث إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما مانشستر يونايتد واصل المعاناة وظل في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسقط أمام بورنموث في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.