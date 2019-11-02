مانشستر يونايتد يسقط أمام بورنموث في البريميرليج

المباراة كانت أحوالها الجوية متقلبة، كما هي أحوال مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.

شوط أول ضعيف ولكنه شهد هدف بورنموث الوحيد، الذي كان بمثابة الهدف الذهبي، بعد أن مرّ كينج بطريقة رائعة من بيساكا، وسدد في مرمى دي خيا في الدقيقة 45.



انتهى الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني، لم يستطع مانشستر يونايتد أن يشكل خطورة حقيقية على ملعب بورنموث، ليفشل سولشاير في الخروج بنقطة حتى على الأقل بملعب دين كورت.

بهذه النتيجة صعد بورنموث إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما مانشستر يونايتد واصل المعاناة وظل في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

