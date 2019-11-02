بعد اغلاقه عصر اليوم.. متظاهرون يفتحون طريق ابو نؤاس ويرفعون الكتل الكونكريتية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين أقدموا، على فتح طريق شارع أبو نؤاس بالقرب من فندق شيراتون ورفع الصبات، بعد إغلاقه من قبل القوات الأمنية عصر اليوم".

وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بأنه تم غلق شارع ابو نؤاس قرب فندق الشيراتون وسط بغداد بالكتل الكونكريتية.