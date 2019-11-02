أفاد مصدر أمني، السبت، بأن متظاهرين فتحوا طريق ابو نؤاس ورفعوا الكتل الكونكريتية بعد إغلاقه عصر اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين أقدموا، على فتح طريق شارع أبو نؤاس بالقرب من فندق شيراتون ورفع الصبات، بعد إغلاقه من قبل القوات الأمنية عصر اليوم".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بأنه تم غلق شارع ابو نؤاس قرب فندق الشيراتون وسط بغداد بالكتل الكونكريتية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغلاقه عصر اليوم.. متظاهرون يفتحون طريق ابو نؤاس ويرفعون الكتل الكونكريتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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