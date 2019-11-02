تركيا تبتز أوروبا وتهدد بإعادة الدواعش لبلدانهم

هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أوروبا بفتح الباب أمام عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأوروبيين، للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

تصريحات الوزير جاءت على هامش زيارته لأحد المعارض في العاصمة أنقرة، بحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتعد ابتزازا للقادة الأوروبيين.

الصحيفة قالت إن الوزير رد على تعليقات الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشأن الإرهابيين الذين اعتقلوا خلال الهجوم التركي على سوريا قائلا: "أين سنضع الإرهابيين القادمين من بلدانكم؟ هل يتعين علينا منحهم الجنسية بعد إسقاطكم جنسياتكم عنهم؟".

وتابع: "تركيا لا يمكن أن تقبل بشيء كهذا، فنحن لسنا فندقا لعناصر داعش القادمين من عندكم.. لذلك سنعيدهم إليكم".

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واعتقلت تركيا بعض عناصر داعش الفارين في شمال شرقي سوريا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال هجومها على سوريا.





ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء داعش إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودتهم خطرا على أمنها القومي، لا سيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بنقل سجناء داعش إلى حدود الدول الأوروبية، في حال لم تبادر دول مثل فرنسا وألمانيا لاستعادة الإرهابيين الذين يحملون جنسيتها.

وقال ترامب إن بلاده لن تتحمل عبء سجن أولئك المتشددين، مؤكدا أن تلك الدول الأوروبية لا تتعاون كثيرا في ملف "الدواعش" الذين يقبع الآلاف منهم في سجون تديرها قوات كردية.

وقتلت قوات خاصة أمريكية، قبل أيام زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، في قرية بمحافظة إدلب، بعد عملية عسكرية وصفها مسؤولون أمريكيون بـ"المعقدة".