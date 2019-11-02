10 قتلى و21 مصابا بانفجار في تل أبيض السورية

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 21 آخرين بجراح متفاوتة، السبت، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمالي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن انفجارا عنيفا هز مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بعد ظهر اليوم السبت، تبين أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في المدينة الواقعة شمال مدينة الرقة".

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وفي وقت سابق، قال المرصد السوري إن اشتباكات شهدتها محاور بمنطقة أبو رأسين "زركان" بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بشكل مكثف.

وشهدت مدينة تل أبيض، الإثنين الماضي، انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت سيارات عدة في ريف الرقة الشمالي.

ويعد هذا الانفجار هو التفجير الخامس خلال أسبوع، حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحا.

وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية "نبع السلام" في التاسع من الشهر الماضي بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية.