الجيش الليبي يستهدف معسكرا للمليشيا غربي ليبيا

استهدف سلاح الجو الليبي، صباح السبت، معسكر "شهوب" في المنطقة الواقعة بين "رقدالين" و"زُلطن" بطريق "العسة" غربي ليبيا.



وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن ضربات سلاح الجو بمعسكر "شهوب" طالت تجمعا لرتل كامل للمليشيات، ما أسفر عن تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين.

وتابع المركز في بيان أن الضربات الجوية في محاور العاصمة استهدفت مباشرة مواقع للمليشيات في عين زارة ومشروع الموز (مقر مليشيا غنيوة) وكوبري الفروسية.

كما استمرت المواجهات على الأرض وسط تقدمات للجيش الليبي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المليشيات بين قتيل وجريح، قائلا: "سيارات الإسعاف لم تتوقف في العاصمة طرابلس".





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من جانبه أكد محمد الترهوني المحلل العسكري الليبي أن استهداف الجيش للمليشيات الإرهابية بمعسكر "شهوب" يعني قطع الطريق نهائيا لمحاور الذهاب إلى قاعدة "الوطية" وتأمين منطقة باطن الجبل بالكامل.

وأوضح في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن استهداف منطقة العسة بين "زُلطن" و"رقدالين" يعني فصل المليشيات وقطع محاولتها الذهاب لقاعدة "الوطية" جنوب العاصمة طرابلس أو الالتفاف على القوات المسلحة في منطقة صبراتة أو صرمان غرب العاصمة.

وفيما يخص الضربات الجوية المباشرة على مواقع المليشيات في محاور العاصمة بـ"عين زاره" ومشروع الموز وكوبري الفروسية، أكد الترهوني أنه يمكن تقييم الضربات بأنها شلت أكثر من 90% من قوات دفاع المليشيات التي تحاول منع القوات المسلحة من التقدم.





وأوضح أن هذه المناطق استراتيجية في المعركة، مؤكدا أن استهداف كوبري الفروسية يمكن القوات البرية من الدخول مباشرة إلى مشروع الهضبة ومنطقة صلاح الدين.

وبين أن السبب الرئيسي لهاتين الضربتين عزل مدينة غريان المحتلة من قبل المليشيات، ما يسهل عملية السيطرة عليها وفق الخطة المعلنة الموضوع من قيادة الجيش.

وتابع "كما تهدف إلى قطع القوس الممتد من منطقة صبراتة وصرمان والزواية وصياد التي لا تستطيع أي مليشيا الدخول أو الخروج منها، بسبب كونها منطقة رمادية فصرمان وصياد داعمتين للمليشيات وتفصلهما صبراتة والزاوية المؤيدة للجيش الليبي".