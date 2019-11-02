العراق يدعو "الجميع" لاحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه

دعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شأنه الداخلي.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي".

وشدد البيان على ضرورة احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور، والانتخابات الدورية لمجلس النواب.

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وأضاف أن ما يلزم من الإصلاح موكول إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو توجه ما أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك، ويفرض رأيه عليهم.





موقف الخارجية العراقية جاء بعدما دعت دول ومنظمات عدة إلى الاستجابة لمطالب متظاهري العراق الذين ينادون بتنحية الفساد وتحسين الخدمات وكبح التدخل الإيراني في البلاد.

والجمعة، دعت واشنطن حكومة العراق إلى "الإصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين ينادون بإسقاط النظام رغم وعود المسؤولين بإصلاحات.

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، التحقيق الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية التي تخللت المظاهرات الأخيرة في البلاد.