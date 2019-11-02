النظام الإيراني يستعين بتاجر مخدرات لتصفية معارضيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إستعان النظام الإيراني بتاجر مخدرات مغربي لتصفية معارضيه المتواجدين في الدول الأوروبية، وهو ما أكدته السلطات الهولندية من خلال وضعها لهذا التاجر على رأس قائمة المطلوبين للعدالة لتورطه في قتل معارضين إيرانيين .



وذكرت وسائل إعلام هولندية، أن السلطات المحلية عرضت جائزة مالية قدرها 110 آلاف دولار للمساعدة في القبض على المتهم المغربي، الذي يدعى رضوان الطاغي ”41 عامًا“، وهو مهرب مخدرات وأسلحة .

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وكشفت صحيفة ”ديلي تلغراف“، أن اسم المتهم المغربي ورد في قضية اغتيال المعارض الإيراني ”رضا كولاهي“ عام 2015، الذي كان يعيش في هولندا باسم ”علي معتصم“ منذ فراره من إيران عام 1981، بعد تفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية في طهران.

وبعد الحكم على نوفائيل العقل المدبر لاغتيال كولاهي واثنين آخرين، توصلت التحقيقات إلى أنه كان يعمل تحت إمرة تاجر المخدرات رضوان الطاغي وينفذ أوامره، كما ساعد الأخير أجهزة الاستخبارات الإيرانية في اغتيال معارضين آخرين في عدة مناطق أوروبية.

وتعتقد السلطات الهولندية أن المتهم المطلوب، يدير عصابة كبيرة تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، وأنه يعيش حاليًا في إيران.